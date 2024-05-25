1960’lı yıllarda Çorum Lisesi’nin efsane beden eğitimi öğretmeni Hikmet Dikmen (90), Çeşme Alaçatı’da hayata veda etti.

Gazipaşa İlkokulu öğretmeni olan eşi Gülenç Dikmen’le birlikte Çorum’un o yıllarında eğitim ve spor dünyasının flaş ismi olan Hikmet Dikmen, Çorum’dan sonra uzun yıllar Urla Lisesi’nde görev yapmış, emekliliğinde de memleketi Alaçatı’ya yerleşmişti.

Hikmet Dikmen’in cenazesi, bugün Alaçatı Pazaryeri Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Alaçatı Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Çorum Lisesi’nden öğrencileri, Çeşme yöresine yolları düştüğünde, Hikmet Dikmen’i mutlaka ziyaret ederlerdi. Son ziyaretlerden birini ise Çeşme’de yaşayan Yusuf Ay ile İstanbul’da yaşayan Av. Yaşar Köstekçi, geçtiğimiz Aralık ayında yapmışlardı.