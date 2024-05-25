Belediye tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Bedesten ve Yer Altı Otoparkı Projesi devam ediyor. 2023 yılında yüklenici firma değişikliği yapılmasının ardından projenin 2024 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İki katlı, 211 araç kapasiteli yer altı otoparkıyla şehrin trafik yükü azaltılmasının hedeflendiği, üzerine yapılan Bedesten’in ise şehrin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlanması planlanıyor.

AŞGIN İNCELEDİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sık sık inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek firmadan son durumla ilgili bilgiler alıyor. Başkan Aşgın, 211 araçlık otoparkla birlikte şehir merkezinde trafik yükünün azalacağını, Bedesten ile de ilimizin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Bedesten projesinde ise 25 adet iş yerinin olacağını da dile getirdi.

(Haber Merkezi)