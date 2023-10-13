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Emekliler Derneği Çorum Şubesi’nin seçimli olağan genel kurulu dün dernek merkezinde büyük bir katılımla yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divan üyeliklerine Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Abdulkadir Ersal, Genel Merkez Mali Sekreteri Ünal Bandemir ve Merzifon Şube Başkanı Lütfiye Erikci yaptı.



Yönetim Kurulu faaliyet raporunu okuyan Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı’nın konuşmasının ardından denetim kurulu raporu okunarak yönetim ve denetim kurulu ibra edildi. Gelir-gider ve bilançonun okunarak onaylanması ve tahmini bütçenin kabul edilmesiyle birlikte dilek ve temenniler bölümünde konuşmalar yapıldı.

Bu bölümde konuşan Türkiye Emekliler Derneği Teşkilatlanma Başkanı Abdulkadir Ersal, 2000-2008 tarihleri arasında emekli olanların TBMM’de bekleyen İntibak Yasası dosyasının tozlu raflardan inmesini beklediklerini söyledi. Emekliler Derneği Çorum Şubesi’nin genel kuruluna katılarak siyasilerden beklentilerini anlatan ve “Emekli yüzdelik değil seyyanen zam istiyor” diye konuşan Abdulkadir Ersal, emeklilerin dertlerinin günden güne arttığını vurguladı.



Emeklilerin sıkıntılarının çözümü için Genel Merkez olarak sürekli siyasilerle görüştüklerini belirten Ersal ayrıca aylık 5 TL aidatlar ile ülke genelinde 850 bin üyeye yönelik Ankara’daki misafirhane başta olmak üzere bir çok kentte çeşitli imkanlar sunduklarını vurguladı. 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun biran evvel çözümlenmesi çağrısında bulunan Ersal, “Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir” dedi.



Türkiye’de 16 milyon emekli bulunmasına rağmen 850 bin üyelerinin bulunduğunu ve emeklinin kendi haklarına sahip çıkmak adına derneklerine üye olması gerektiğini belirten Ersal, emeklilerin en büyük beklentisinin en düşük maaşın asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, İntibak Yasası’nın çıkması, yüzdelik değil seyyanen zam yapılması, yüzde 35’e kadar düşen aylık bağlama oranının yeniden yüzde 65-70’lere çıkması, emeklilere yılbaşından önce ek zam verilmesi, zaten zor geçinen emeklilerin ilaç katkı paylarının kaldırılması, ikramiyelerinin artırılarak promosyonların yasal çerçeveye oturtulması gibi talepleriyle ilgili mücadelelerinin sürdüğünü anlattı.

Konuşmaların ardından ise seçime geçildi. Seçime tek aday olarak giren Hıdır Kınıklı yeniden Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanlığı’na seçilirken, Yönetim Kurulu’nda İrfan Delibaş, Abdullah Biçer, Hüseyin Ağar ve Tahsin Göçer’den oluştu. Yedek üyeliklere ise Mahmut Yanmaz, Bekir Özdemir, Ahmet Demiray, Ertuğrul Onan ve Mehmet Yaz seçildi.

Dernek Denetim Kurulu asil üyeliklerine Hasan Kaya, Mustafa Göravşar ve İbrahim Delibaş getirilirken, yedek üyeliğe ise Erdoğan Kınıklı, Mustafa Şenol ve Levent Uz seçildi.