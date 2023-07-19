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Çorum Futbol Kulübü'nde transferin kilit ismi CEO Abdulhamit Yıldız merak edilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Bolu'da devam eden ikinci etap hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Abdulhamit Yıldız, transferde de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Son günlerde Çorum FK içerikleri paylaşan sosyal medya sayfalarında Fenerbahçeli stoper Gustavo Henrique ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten Yıldız, "Bizim Gustavo ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Kendisiyle ilgilendiğimiz doğru değil. O seviyede bir stoper alma düşüncemiz var ama bu isim Gustavo Henrique değil" dedi.

'EREN VE SÜLEYMAN

İÇİN BEKLEMEDEYİZ'

Galatasaray A takımı ile şuan kampta olan Eren Aydın ve Süleyman Luş transferinde beklemeye çekildiklerini belirten Yıldız, "Biz bu iki futbolcu için Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur'a teklifimizi daha önce ilettik. Eren Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesini uzatması halinde biz bu futbolcuyu kiralık olarak kadromuza yeniden katmak istiyoruz. Süleyman Luş'u ise bonservisi ile almak için Erdem Timur'a son teklifimizi yapmıştık. Bize Galatasaray Kulübü'nden bu konuda bir dönüş olmadı. Hala bekliyoruz. Cevap geldiği zaman bu iki oyuncuyu transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'OĞUZ

CEYLAN

TRANSFERİ

ZORA GİRDİ'

Çorum FK'nın yaklaşık 20 gündür görüşme halinde olduğu Çaykur Rizespor'lu futbolcu Oğuz Ceylan transferi de zora girdi.

Oğuz Ceylan transferi hakkında da açıklamalarda bulunan CEO Abdulhamit Yıldız, "Oğuz ile yaptığımız ilk görüşmeler olumlu geçmişti. Ancak son yaptığımız görüşmelerde oyuncunun takımı Rizespor'da kalmak istediği yönünde cevap aldık. Zaten oyuncu da Çaykur Rizespor ile şuan kampta. Bu transfer oldukça zora girdi. İlerleyen günlerde son bir görüşme daha yapıp bu oyuncunun dosyasını kapatmak istiyoruz" dedi.