AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yoğun çalışmaların yanı sıra hem kentin sorunlarıyla ilgileniyor hem de Çorumlu hemşehrilerinin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Milletvekili Ceylan, 2009 yılında geçirdiği kaza sonucu felç kalan İhsani Celep ve eşi Hatice Celep’in akülü araç talebini yerine getirdi.

Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti Aşdağul İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eray Çelik, Aşdağul’da yaşayan İhsani Celep ve eşi Hatice Celep’i ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim etti.

Milletvekili Ceylan, video-konferans yöntemiyle İhsani Celep ve eşi Hatice Celep ile görüştü.

Görüşmede AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da yer aldı.

Her alanda engellilerin yanında olduklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli vatandaşlarımızın engellerini biraz olsun azaltmak, toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan bakım hizmetlerine, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda ve her koşulda engelli vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yaşam standardını ve hayat kalitesini yükseltmek için 20 yıldır yaptığımız çalışmalarla engelleri birlikte aşıyoruz. Bundan sonra da aynı düstur ve gayret ile yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı Mehmet Çelik ile sürekli görüşme halinde olduklarını kaydeden Ceylan, “Belediye Başkanımız Mehmet Çelik ve ilçe teşkilatımızla birlikte sürekli temas halindeyiz. Başkanımız bizlere talepleri iletiyor, bizler de elimiz geldiğince bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Çorum için halkımız için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aileden hayır dualarını isteyen Milletvekili Ceylan, “Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli kardeşlerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milletvekili Ceylan, İhsani ve Hatice Celep’in oğulları Volkan’a futbol topu armağan etti. Sporun gençler için önemini hatırlatan Ceylan, Volkan’a tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.