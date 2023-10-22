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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler Hentbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 4 takımın katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyon olmayı başarırken, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 puanla ikinci, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi 2 puanla üçüncü olurken, TED Koleji ise turnuvayı dördüncülükle tamamladı.

Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporcular ise madalya verildi.