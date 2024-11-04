Çorum’un hentboldaki temsilcisi Gençlikspor, sezona farklı yenilgi ile başladı.

Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi D Grubu’nda yer alan Çorum Gençlikspor, ilk maçında Kastamonu temsilcisi Esan Akü Merkes Ortaokulu Spor Kulübü’ne konuk oldu. Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta fazla bir varlık gösteremeyen Çorum temsilcisi, ilk yarıyı 24-6 geride kapattı.

İkinci devre de de etkili olamayan Gençlikspor, kalesinde 21 gol daha görürken, 11 gol atıp sahadan 45-17 yenik ayrıldı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Çorum Gençlikspor, ikinci maçında 10 Kasım Pazar günü, Kastamonu DSİ Spor’u konuk edecek. Averajla ilk haftanın lideri olan Esan Akü Merkez Ortaokulu Spor Kulübü ise Sinopspor’la deplasmanda karşılaşacak.