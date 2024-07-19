5 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilmiş bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birliğin Genel Sekreterliği’ne, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı, hemşehrimiz Suat Yıldız’ı atadı. İSKİ’deki görevini de sürdürecek olan Suat Yıldız, Ankara’da yeni görevine başladı.

İSKİ’den kamuoyuna yapılan açıklamada, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin, vizyon ve misyonuna uygun olarak yeniden yapılandırılması maksadıyla, İdaremiz İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Suat Yıldız, mevcut görevlerinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak atanmıştır” denildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer aldı: “Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına ilişkin belediyelerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik kurulmuş ve Türkiye’deki bütün belediyelerin tek çatı altında toplanması amacıyla Bakanlar Kurulunun 21.08.2002 tarihli ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne erişmiştir.”

SUAT YILDIZ KİMDİR?

Suat Yıldız, 1970 yılında Çorum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’de, genel İngilizce ve kamu yönetimi eğitimi alarak yurda döndü ve sırasıyla; Eskişehir-Mihalıççık, Bingöl-Yayladere, Bolu-Mudurnu, Kırıkkale-Delice, Elazığ-Sivrice, Sinop-Ayancık, Mersin- Bozyazı ilçelerinde kaymakamlık, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kız çocuklarının okullaşması, köye dönüş ve tarımsal üretim projeleri yanında tarihi yapıların restorasyonu konusundaki çabalarıyla da büyük takdir toplayan Suat Yıldız, 2006 yılında kamu yönetimi yüksek lisansını tamamladı. Polonya’da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Biriminde çalışmalara katıldı.

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 12 Temmuz 2021 tarihli onayıyla İSKİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde, Sinop İli Ayancık ilçesinde İBB Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve destek çalışmalarını yönetti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında arama kurtarma, yardım, temizlik, geçici barınma, altyapı ve üstyapı çalışmaları, Hatay ilinin toparlanması ve yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan İBB Hatay Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak görev yaptı.

Suat Yıldız, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteyken, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine atandı.