Merhum Berber Ahmet Temelci’nin eşi, İskilip Belediyesi’nden emekli Ömer Temelci İskilip’in sevilen esnafından Ünal Temelci’nin de annesi olan Hadiye Temelci’nin kaybı İskilip’te de üzüntüye neden oldu

Hadiye Temelci’nin cenazesi İskilip Ulucamii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İskilip Şoförler Odası Başkanı Aburrahman Uysal, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni ve Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ahmet Temelci olmak üzere tüm Temelci ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Muhabir: Haber Merkezi