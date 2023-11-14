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Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Çorum Gençlikspor, 18 Kasım'da Kastamonu temsilcisi ESAN Akü Merkez Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenör Taner Adıkdı önemli açıklamalarda bulundu.



Çorum'un, uzun yıllar sonra hentbol liginde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taner Adıkdı, klasman gözlemcisi Necati Şanlı ile birlikte, spora olduğu gibi hentbol branşına da desteklerinden dolayı ÇORUM HABER'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın'a misyonları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Taner Adıkdı, "Tamamen kendi altyapımızda yetişen sporcu grubundan oluşan takımımızla Çorum'u 2.Lig'de temsil ediyoruz. Grubun, hatta ligin en genç takımıyız. Takımımızın yaş ortalaması 14-15. Tabii, bunun dezavantajları da var ama biz bunu avantaja çevirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda, aynı sporcu gurubuyla bu sezon ligde kalmayı, üç yıl içerisinde de 1.Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz.

Sportif anlamdaki hedefimiz, kendi altyapımızda yetiştirdiğimiz oyuncularla 1.Lig'e yükselmek ve Çorum'un adını duyurmak. Bunun yanında, başta milli takım olmak üzere, üst liglerdeki takımlara oyuncu vermek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz.

Hedeflerimizden biri de, çocuklarımızı spor aracılığı ile topluma kazandırmak. Bu doğrultuda, 'Atıklar dönüşüme, çocuklar spora' sloganıyla birçok çocuğumuza spor yapma imkânı sunuyoruz. 2.Lig'de mücadele eden takımızda 20 sporcumuz var. Genel olarak farklı yaş gruplarında ise 80 sporcumuz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Çorum'un yıllar sonra hentbol liginde temsil edildiğini de yinelerken, bu doğrultuda kendilerine her türlü desteği sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen hentbol il temsilcisi Sami Öncel'e de teşekkür etti.