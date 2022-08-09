Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mert Nobre nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Düz koşular ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde tempoyu arttıran Teknik Direktör Mert Nobre, hücum varyasyonları üzerine özel bir çalışma yaptırdı. Bu çalışma esnasında hata yapan oyuncularını sık sık uyaran Nobre, istediklerini yapan futbolcuları da tebrik etti.

Çorum FK'da hazırlıklar bugün yapılacak tek antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)