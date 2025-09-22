Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama hayvan pazarlarının bugün itibariyle açılacağı belirtildi.

Açıklamada: “2025/12 sayılı Çorum İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı gereği ilimizdeki hayvan pazarları Şap hastalığı nedeniyle karantina ve kısıtlaması olan yerler dışında 22.09.2025 tarihi itibariyle açılacaktır. Şap hastalığı semptomları gösteren hasta hayvanlar, belgesiz ve karantina bölgelerinden geldiği tespit edilen hayvan sahiplerine 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği idari yaptırımlar uygulanacaktır” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi