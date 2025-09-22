Uzun süredir alınmayan çöpler çevre kirliliği oluştururken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Çorum merkeze bağlı Kılıçören Köyü'nde Küme Evleri sakinleri çöplerinin alınmamasından şikayetçi. 3 aydır çöplerinin alınmadığını iddia eden bir mahalle sakini, diğer yerlerin çöplerinin alındığını ancak Küme Evleri No:14'te çöplerin alınmadığını dile getirdi.

Çöplerin birikmesiyle birlikte mahallede ağır koku ve sinek istilası başladığını belirten vatandaşlar, “Kapımızın önü sinekten ve pislikten geçilmiyor. Yaşanmaz hale geldi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.