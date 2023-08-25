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Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Geçici Hayvan Bakımevi inşaatı devam ediyor. Müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, ameliyathaneler, teknolojik cihaz ve donanımlarıyla Türkiye’ye örnek olacak bir proje şehrimize kazandırılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan hayvan hastanesi inşaatı hızla ilerliyor. Türkiye’ye örnek bir projeyi daha şehrimize kazandıran Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayvan hastanesi yapılıyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA HİZMET VERECEK

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak çok önemli çalışmalardan birisine daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Burada ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım olması gerekiyorsa bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü tetkik, tedavi ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak.” dedi. Başkan Aşgın, Hayvan Hastanesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet vereceğini sözlerine ekledi.