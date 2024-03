Hastanenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sadece insanların değil bu şehrin her şeyinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Her türlü donanımın düşünüldüğü Hayvan Hastanesi’nde kedi, köpek ve kanatlılar başta olmak üzere tüm hayvanlara müdahale edilebileceğini aktaran Aşgın, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çok önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını kaydetti.

Hayvan Hastanesi’nde ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları yer alacağını belirten Aşgın, “Kısaca, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlara ve donanıma sahip olması gerekiyorsa her şey düşünüldü. Muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırdık. Tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların her türlü tetkik, muayene ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak.” şeklinde konuştu.



Hastanenin 7 bin metrekare arsa üzerine kurulu 1600 metrekarelik bir alanda yer aldığını bildiren Aşgın, “Burada bir insan hastanesinde ne varsa hepsi var. Laboratuvarımız ve röntgen odalarımız var. Yine laboratuvarımızda en gelişmiş cihazlar var. 46 milyon 500 bin liraya mal oldu. Bunun 3 milyon 500 bin lirası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden aldık. Kimsesiz, sokakta kalmış yaşlanmış ne kadar muhtaç hayvan varsa Geçici Bakımevi’nde barındıracağız. Bu tür hayvanlarımız için de her türlü konforu düşündük. Bölgenin en büyük Hayvan Hastanesi’ni açmanın onurunu, mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



Sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Aşgın, bu sorunun görmemezlikten gelinemeyeceğini belirterek, “Sahipsiz sokak hayvanları meselesi maalesef sınır tanımıyor. Bu anlamda Türkiye’ye örnek olarak Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği kurduk. Birlik içerisinde Valilik, Özel İdare, il, ilçe ve belde belediyeleri yer alıyor. Bu birliğe birlik üyeleri gelir bütçesinden yılda binde 5 kaynak aktarıyor. Birlik 6 aydır binlerce köpeği kısırlaştırdı. Merkez, köylerde ve ilçelerde kısırlaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Çorum 4 bölgeye ayrıldı. Sahipsiz sokak hayvanların doğal ortamlarında yaşayabilmesi için Çorum 4 bölgeye ayrıldı. Bunlardan birisi Sungurlu’da olacak. Sungurlu, Alaca ve Boğazkale’yi kapsayacak. İkincisi İskilip’te olacak. İskilip, Uğurludağ ve Bayat’ı kapsayacak. Üçüncüsü Osmancık’ta olacak. Kargı, Laçin, Oğuzlar, Dodurga ilçelerini kapsayacak. Dördüncüsü ile Çorum merkezde olacak. Burası da Mecitözü, Ortaköy ve Düvenci’yi kapsayacak. Merkeze kurulacak doğal yaşam alanı Çatak yolu üzerinde 75 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan teslim alacak birliğimiz. Orada doğal yaşam alanı inşa edeceğiz.” diye konuştu.



Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanı M. Fatih Şerbetçi de Hayvan Hastanesi yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayvan Hastanesi’nin açılış kurdelesini Başkan Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş ve diğer davetliler ile birlikte kesti. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları hastaneyi gezen protokol ve katılımcılara hastanede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.