Çorum’un unutulmaz Halk Eğitimi Başkanı Hayrettin Koyuncu, dün Tokatlı iş insanı Orhan Gürgünoğlu ile birlikte memleketi Tokat’tan Çorum’a gelerek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı ziyaret etti.

Koyuncu, gazetemizde, Halk Eğitim’den ve Kültürspor’dan; Haydar Eker, Recep Döğer, Saim Çilingir, Selahattin Tekin ve Mustafa Serdaroğlu ile on yıllar sonra bir araya gelip özlem giderdi.

Hayrettin Koyuncu, 1967-1978 yılları arasında Çorum Halk Eğitim Başkanlığı yaparken, 1976-79 yıllarında da Çorum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Koyuncu’nun görev yılları, meslek edindirme kursları, folklor, tiyatro, müzik, spor alanlarında altın yıllar olarak hatırlanıyor.