Hayrettin Karaman, Çorum Belediyesi tarafından Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak yer aldığı Han Sohbetleri programına katılmak üzere ilimize geldi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Prof. Dr. Hayrettin Karaman, daha sonra etkinliğe katıldı.

Prof. Karaman ayrıca Belediye Başkanı Aşgın ile birlikte şehirde yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımlarda: “Ülkemizin önemli ilim adamlarından, değerli hemşehrimiz, büyüğümüz ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Hayreddin Karaman hocamız, belediyemizde konuğumuzdu. Kıymetli büyüğümüze nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Hayreddin Karaman ve İl Müftümüz Şahin Yıldırım hocamız ile birlikte Saat Kulesi etrafındaki eser ve hizmetlerimiz ile restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Camii'mizi inceledik” görüşlerini dile getirdi.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK