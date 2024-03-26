Çorum’da yaşayan hayırsever vatandaş Osman Günay, İl Müftülüğü’ne giderek emekli ikramiyesiyle aldığı arsasını Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatında kullanılmak üzere TDV Çorum Şubesi’ne bağışlamak istediğini söyledi.

Arsa bağışını kabul eden TDV Çorum Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Muharrem Biçer, hayırsever Osman Günay’a teşekkür ederek “Allah, bağışınızı kabul etsin. Bu bağış sizin için bir sadaka-i cariye olarak kıyamete kadar sevap hanenizi doldurmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.