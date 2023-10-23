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İşadamı İsa Göçmen tarafından temin edilen spor malzemeleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Merkez Yatılı Bölge İlköğretim Okulu, Merkez Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu’na teslim edildi.

Eşi Emine Göçmen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör ile birlikte okulları ziyaret eden Göçmen, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen Göçmen çifti, okul idarecilerinden diğer ihtiyaçlarla ilgili de bilgi alarak imkanlar ölçüsünde Çorum’da destek olmaya devam edeceklerini belirtti.



Tekstil ve spor malzemeleri üzerine üretim yaptıklarını belirten işadamı Göçmen, “Eşimle birlikte okullara zaman zaman malzeme bağışında bulunuyoruz. Sadece Çorum değil değişik illerdeki okullara da yardım yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları, sporla buluşmalarını amaçlıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsın diye onlara destek ve katkıda bulunuyoruz. Bilhassa Çorum’daki okullarımızdan iyi sporcular, milli sporcular yetişsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Göçmen, yardımların Çorum’a yapılmasında katkıları olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, okul müdürleri ve öğretmenlere de ayrı ayrı teşekkür etti.

Yardım yapılan okul müdürleri tarafından Göçmen çifti ve Por. Dr. Özcan Güngör’e teşekkür plaketi takdim edildi.