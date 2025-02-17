ROP Tanı Ünitesi ve kütüphane açılışı için öncelikle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşmalardan sonra ise tanı ünitesi ve kütüphaneye katkı sağlayan iş insanlarına plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Buna göre Vali Ali Çalgan, ROP Tanı Ünitesi’ne katkısı bulunan İhsan Çetin’e plaketini verirken, kütüphaneyi yapan Ahmet Boz’a da plaketini Milletvekili Yusuf Ahlatcı iletti. Serkan Sabur’a Milletvekili Oğuzhan Kaya plaket verirken, Hüseyin Ahlatcı’ya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mehmet Özdoğan’a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hasan Kaya’ya HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Metin Özler’e ise İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan plaket verdi.

Editör: Haber Merkezi