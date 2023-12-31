Vali Zülkif Dağlı, Alaca’ya 16 derslikli ortaokul yapımına verdiği katkı nedeniyle Alacalı hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'e şükran belgesi verdi.

Okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmek adına Alaca’da 16 derslikli ortaokul yapımına katkı sunan iş insanı Üzeyir Şahin, Vali Dağlı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, göstermiş olduğu toplumsal sorumluluk bilincinden, yardımlaşma ruhundan ve eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Şahin’e şükran belgesi verdi.