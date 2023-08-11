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Ve hasret bitiyor… 2.Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, ilk kez mücadele edeceği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 2023-2024 Sezonunun ilk maçına Pazar günü çıkacak. Kırmızı-Siyahlı takım, İstanbul temsilcisi Tuzlaspor’la deplasmanda karışılacak.

Geçen sezonki şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyan ve yaptığı transferlerle de gücüne güç katan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon da şampiyon hoca Tahsin Tam’la 1.Lig’de Play-Off’a kalma mücadelesi verecek. İyi bir hazırlık dönemi geçiren Ahlatcı Çorum FK, İstanbul deplasmanında oynayacağı Tuzlaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılarak, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hazırlıklarını bu doğrultuda yapan kırmızı-siyahlı takım, yarın Ankara’dan, saat 12.00 uçağı ile İstanbul’a gidecek.

Tuzlaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Profesyonel futbol liglerindeki 12.sezonunu geçirecek olan Ahlatcı Çorum FK ile ligin mütevazı takımlarından Tuzlaspor arasında, Pazar günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Muhammet Ali Doğan ile Bitlis’ten Barış Çiçeksoyu yapacak. İstanbul bölgesinden Burak Olcar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.