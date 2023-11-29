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Çorum Doğa Koleji Kurucusu Av. Haydar Etli'nin annesi Güldane Etli (90) bu sabah Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti.

2018 yılında kaybettiğimiz tanınmış zahireci merhum Rıza Etli'nin eşi, Hicran Etli'nin kayınvalidesi, Cansın Etli Toplu ve Caner Rıza Etli'nin babaannekeri olan Güldane Etli'nin cenazesi, bugün Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.