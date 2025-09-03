AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (S.AV) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandiline ulaşmanın huzuru, mutluluğu ve süruru içerisindeyiz” diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir” dedi.

"YERYÜZÜNDE BARIŞI VE ESENLİĞI SAĞLAMIŞTIR"

Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Sevgili Peygamberimizin müstesna hayatından bize gösterdiği ve inci mercan sözlerinden bizlere vaaz ettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı insanı, eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi hasılı her yönüyle hayırlı bir insan olmayı bizler de en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz.

Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm Müslümanların Mevlid Kandilini en kalbi dileklerimle kutluyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi