Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile TİLMİZ Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilecek programda Hayati İnanç, “Gönül Rıhtımı” başlığıyla gönüllere dokunan sohbetiyle sahnede olacak.

Program bugün (20 Ocak 2026 Salı günü) saat 18.30’da, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek. Etkinlikte, edebiyatın, gönül dünyasının ve kültürel mirasın insan hayatındaki yeri üzerine derinlikli paylaşımlar yapılması bekleniyor.

Organizasyon yetkilileri, edebiyat ve kültür dünyasına ilgi duyan tüm Çorumluları bu anlamlı buluşmaya davet etti. Hayati İnanç’ın kendine özgü üslubu ve etkileyici anlatımıyla gerçekleşecek programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR