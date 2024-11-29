Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Hayat Bir Kabaredir” isimli müzikal, bu akşam saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenmeye başlanacak. Müzikal, yarın da saat 14.00 ve 20.00’de perde açacak.

Kalabalık müzisyen ve oyuncu kadrosu nedeniyle, bu müzikale özgü olmak üzere, tam biletlerin 110, indirimli biletlerin ise 70 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

Müzikali yazan Joe Masteroff. Müzikler John Kander’e, şarkı sözleri Fred EBB’ye, çeviri ise Aclan Büyüktürkoğlu’na ait. Yöneten Barış Arman. Başlıca rolleri Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Muhammet Aymaz, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Oğuzhan Asak, Göknur Paslı ve Cem Çanakoğlu paylaşıyor. Müzisyenler: Kemal Kahraman, Ahmet Birkan Şentürk, Serkan Ecevit Tarım, Baran Akbıyık, Ayşegül Değirmenci.