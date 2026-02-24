Çorum’un tanınmış Elbir Ailesi’nden, merhum Taner Elbir’in oğlu, Ankara’da yaşayan öğretmen Tamay Elbir (55), tedavi görmekte olduğu Ankara’da hayatını kaybetti.

Serpil Elbir ve merhum Taner Elbir’in oğulları, Dalmen Atay ve merhum Tanzer Elbir’in yeğenleri, Tayfun Elbir ve Müge Cürün’ün kardeşleri, Nur Elbir’in eşi, iki çocuk babası Tamay Elbir’in cenazesi, dün saat 15.00’de kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.