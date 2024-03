İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat Çorum’da ziyaretler yaptı. Kentte Çarşamba Pazarı’nı ziyaret eden Sunat burada esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sunat daha sonra İYİ Partinin Çorum Belediye Başkanı Ahmet Ertekin ve il yöneticileriyle birlikte Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet etti, onların istek ve taleplerini dinledi.



“ÇORUM HİZMET ALAMIYOR”

Sunat, ardından düzenlediği basın toplantısında iktidarı topa tuttu. Çorum’un girişimci insanların çok fazla olduğu bir il olduğunu ve Türkiye ekonomisine katkısının da çok fazla olduğunu dile getiren Sunat, “Çorum Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olmasına rağmen hizmet alabiliyor mu? Alamıyor. AK Parti Çorum’da en fazla oyu almasına rağmen maalesef havaalanı, hızlı treni yok. Çorum’un havaalanı konusunu mecliste ben gündeme getirmiştim. O zaman oyaladılar şimdi açık açık havaalanı olmayacağını söylüyorlar. Çorum için hiçbir şey yapmıyorlar. Çorum, ihracatı, ithalatından fazla olan ve ihracatıyla Türkiye’de 13’üncü şehrimiz. 2 milyar dolara yakın ihracatı var. Yani Çorum’un insanı çalışkan.

“EMEKLİLER FERYAT, FİGAN AĞLIYOR”

Emeklilerin sorunu en çok dile getirenin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu savunan Sunat, şunları söyledi: “Emekliler feryat, figan ağlıyor. En çok emeklilerin sorunlarını dile getiren İYİ Parti ve genel başkanımızdır. Genel başkanımız her fırsatta emekliler için en az 10 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini, bayram ikramiyelerinin 7 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Yine atanamayan öğretmenlerin meselesi gündeme partimiz getiriyor. En az 100 bin öğretmen atanmalı diyoruz. Bunun yanında mülakat da kalkmalı. Kul hakkı yiyenden dindar olur mu? Hırsızlığa, yolsuzluğa, düzenbazlığa göz yumandan milliyetçi olur mu? Vatansever olur mu? Artık gözümüzü açmamız lazım.”



“İKTİDARA DERS VERDİN”

Sunat, mazlumun, garibin fakirin, fukaranın hakkını korumak için yola çıktıklarını, 2028’te İYİ Parti iktidarıyla olumsuzlukların biteceğini belirtti.

Önümüzde yerel seçimler olduğunu hatırlatan Sunat, iktidara bir ders verilmesi gerektiğini savunarak, “Bir kulak çekin, bir kulağını morartın iktidarın. Bir ders verin. En azından kendilerine çeki düzen verirler ve emeklinin, memurun, işçinin ve çiftçinin hakkını korumaya çalışırlar.

“RANTA GEÇİT VERMEYENİ SEÇİN”

Ahmet Ertekin bey geçmişten beri tanıdığımız, dürüstlüğüyle temayüz etmiş bir kardeşimiz. Yerel yönetimlerden istediğimiz ney? Şehrimizi iyi yönetmesi. Vatandaşlara eşit hizmet götürmesi. İYİ Parti belediyelerinde hiçbir ayırım olamaz. O yüzden siz size kulak vereni seçin. Siz asla ranta asla geçit vermeyeni seçin. Siz sesiniz duyan, sizinle birlikte her türlü yola koşan kişiyi seçin. Yani en iyisini seçin.” ifadesini kullandı.

“31 MART’TAN SONRA 4 YIL SEÇİM YOK!”

Projelerini anlatan İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, özellikle emekliler ve dar gelirliler için her ay 3 bin liralık yardım yapacaklarını dile getirdi. Kazandıkları takdirde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı sosyal projelere ağırlık vereceklerini aktaran Ertekin, “Hastanelerimizin yetersiz kalması ve vatandaşların Bağ-Kurlarını ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı bir dönemde belediye olarak bir klinik yapmayı düşünüyoruz. Emar ve ultrason gibi alanlarda halkımıza yardımcı olmayı istiyoruz. Dar gelirli çocuklarımız için etüt merkezi ve çalışan annelerimiz için de 10 tane kreş projemiz var.” diye konuştu.

Ertekin, dar gelirli evi olmayan vatandaşlara her biri 350 metre kare 5 bin tane arsa vereceklerini kaydetti. 31 Mart seçimlerinden sonra 4 yıl seçim olmadığını hatırlatan Ertekin, “Oylarınızı kullanırken bunu göz önünde bulundurmanızı istiyoruz çünkü ülkenin içinde bulunmuş olduğu sıkıntılı durumların hükümet tarafından bastırılarak devam ettiği ve 31 Mart’tan sonra çok büyük patlamaların olacağını herkes tahmin ediyordur.” dedi.