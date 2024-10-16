Barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının “anavatanı”, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa, sanat yoluyla tanıtım atağına kalktı.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, “Rölyef Hattuşa Koleksiyonu” ile ilçeyi ve Hitit uygarlığını tanıtmak üzere yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirterek, Çorum’un tarihine ve kültürüne duyarlı herkesi, bu çabalarında yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Kaymakam Emine Karataş Yıldız, Hitit Köy Evi’nde sanat atölyesi oluşturduklarını, Boğazkaleli kadınların burada üç boyutlu Hitit rölyef tabloları ürettiklerini, sanatsal açılımla Hattuşa’nın varlığını tüm ülkeye ve hatta dünyaya duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.