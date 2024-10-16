Alanya’da görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Çorumlu heykeltıraş Mustafa Oktay, Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 9. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet edildi.

Mustafa Oktay, yarın başlayacak ve 20 Ekim Pazar günü sona erecek olan festival süresince, saat 13.00-19.00 arasında Balık Pazarı Sokak’taki workshop çalışmalarında, kil büst performansı sergileyecek.

Çorumlu sanatçı, burada heykel meraklısı katılımcılarla birlikte Hitit Kraliçesi Puduheipa’nın kilden büstlerini yapacağını belirterek, Hitit uygarlığını ve Puduhepa ile özdeşleşen barış simgesini Kaleiçi’nde belleklere kazımaya çalışacağını söyledi.

Öte yandan, Mustafa Oktay’ın metal heykelleri “Günaydın” ve “Düşlerken” de, festivalin karma sergisinde yer alacak.