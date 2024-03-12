10 Mart’ta Akkent Mahallesi'nde darp edilen E.B ve R.G, olay yerinden otomobille kaçarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden tabanca ile ateş ederek kaçtı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen M.C., S.Y., A.Ö., A.Y., E.C.K., U.K., Y.Y. ve İ.C., yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, yağma, kasten yaralama ve tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Editör: Haber Merkezi