Kurumdan yapılan açıklamaya göre; 2025 Şubat ayında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Gülabibey ADSM'de 'Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti' uygulaması devam edecek.

17 SERVİSTE MESAİ DIŞI HİZMET

Kent merkezinde bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Şubat ayında Çocuk Nörolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göz Sağlığı ve Hastalıklar, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Ortopedi, Radyoloji ve Üroloji servisinde mesai dışında 17:00 ile 20:00 saatleri arasında sağlık hizmeti sunulacak.

OSMANCIK DEVLET HASTANESİ

Osmancık Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ile Üroloji servisinde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek.

DİŞ HASTANESİNDE DE OLACAK

Şehir merkezinde bulunan Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ise Şubat ayında yine Salı ve Perşembe günleri saat 17:00-19:00 arası 7 hekim ile mesai dışı poliklinik uygulaması yapılacak.

Editör: Haber Merkezi