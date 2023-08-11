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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ilimizde ilk defa “Laparoskopik Canlı Cerrahi Kursu” düzenleyerek ameliyatın canlı olarak katılımcılar tarafından izlenebilmesini sağladı.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Minimal İnvaziv Derneği ile ortak olarak düzenlenen canlı kurs ile 5 farklı ilden araştırma görevlisi, uzman ve akademisyenlerin laparoskopik eğitimlerine katkıda bulunuldu. Kurs kapsamında laparoskopik cerrahi hakkında teorik bilgiler aktarılmasının ardından ameliyathaneye bağlanılarak HİTÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydın’ın yaptığı laparoskopik operasyon, salonda canlı olarak takip edildi.

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan HİTÜ Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Murat Baykam, şehrimizde ilk kez yapılan laparoskopik canlı cerrahi kursunun oldukça interaktif ve verimli geçtiğini ifade ederek bu tür faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Baykam, Üroloji Anabilim dalının bölgede kanser cerrahisi, laparoskopik (kapalı) ameliyatlar ve taş cerrahisinin rahatlıkla yapılabildiği önemli bir merkez haline geldiğinin de altını çizdi.

Çok sayıda araştırma görevlisi, uzman ve akademisyenin katılımıyla düzenlenen canlı cerrahi kursunun açılışına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı ve Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir de katıldı.