İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay sonrasında Çorum'da da bakımsız kalan elektrik kabloları tepki çekti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanda açıkta bulunan ve deforme olmuş kabloların kazaya davetiye çıkardığını dile getiren vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Konuyla ilgili ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Hayri Dönmez isimli vatandaş, son günlerde sık sık yağışların da olduğunu hatırlatarak, “Buradan her gün yüzlerce hasta ve hasta yakını, sağlık çalışanı geçiyor. Açıkta bulunan ve deformasyona uğramış bu kablolar herkes için tehlike arz ediyor. Allah korusun olası bir yağışta bizde de İzmir’deki gibi bir facia yaşanabilir. Bir vatandaş olarak önlem alınmasını istiyorum” diyerek, yetkililere çağrıda bulundu.