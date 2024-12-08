Türkiye'de implant tedavisi gören yılda yaklaşık 4 milyon kişinin yarısından fazlası yerli üretimi tercih ettiğinin altını çizen Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, "Ülkemizde implant tedavisi görenlerin yüzde 60'ı artık yerli üretimi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl tedavi için yurtdışından Türkiye’ye gelen yaklaşık 1.4 milyon kişinin yüzde 25’inin dental tedavi aldı. Gelenlerin çoğu da implant tedavisi yaptırdı. Yabancı diş hekimlerinin yanında Türk hekimleri de malzemelerini Türkiye'den tedarik ediyor. Yabancı hekimlerin de malzeme tedariği anlamında İstanbul’u ve Türkiye’yi tercih etmesi sektör ihracatımızı büyüten olumlu bir gelişme" dedi.

Editör: İHA AJANS