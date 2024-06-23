Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U18 Balkan Şampiyonası Arnavutluk’ta yapıldı. U18 Kadın Milli takımının kadrosunda Çorumlu sporcu Ceren Hasdemir de yer aldı. Grup maçlarını başarıyla tamamlayan U18 milli sultanlar çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından önceki gün finalde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Maçı 27-25, 25-15 ve 25-14’lük setlerle 3-0 kazanan milliler Balkan Şampiyonu olmayı başardı.

Final maçının ardından düzenlenen törende kupasını alan U18 kadın milli takımında Aylin Uysalcan en iyi pasör çaprazı, Ceylin Kuyan ise en iyi smaçör ödülünü aldı.

Editör: RIFAT KARA