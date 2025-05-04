Bahçelievler İlkokulu, geleceğin sanatçılarını ve kültür taşıyıcılarını yetiştirme yolunda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülen, aynı zamanda uluslararası alanda tanınan metal sanatçısı hemşehrimiz Hasan Tuluk, öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır’ın davetiyle gerçekleşen “Başarının Sırrı ve Kültürel Değerlerimiz” temalı söyleşi, sanatın gücü ve kültürel mirasın önemi üzerine derinlemesine bir farkındalık yarattı.

Söyleşi boyunca Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, başarıya giden yolda azim, sabır ve disiplinin vazgeçilmez unsurlar olduğunu vurgularken, kendi hayatından ve sanat yolculuğundan örneklerle öğrencileri motive etti. Sanatın bir ifade biçimi olmanın ötesinde, kültürel kimliğimizi taşıyan bir değer olduğuna dikkat çeken Tuluk, gençlere kültürlerini sahiplenmeleri ve üretken bireyler olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Etkinlik sonunda öğrencilerin yoğun ilgisi ve soruları, sanata ve kültüre duyulan merakın ve heyecanın güçlü bir göstergesi oldu.

Bahçelievler İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri, Hasan Tuluk’a teşekkür ederek bu tür buluşmaların eğitime olan katkısının altını çizdi.

Okul Müdürü Özçakır: “Sanat yaşar, kültür aktarılır, başarı ise azimle şekillenir…” değerlendirmesinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi