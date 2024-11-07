Bektaş, Kasım, Tahsin, Tazegül ve Hasan Ali Kuzu’nun babaları, Züleyha Kuzu’nun eşi, Esinti Giyim sahibi Selver Kuzu’nun kayınpederi olan Hasan Kuzu, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılacak Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR