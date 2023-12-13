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Hasan Kızıltepe, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim etti.

Kızıltepe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mart 2014 yılında Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına seçildim ve halen bu görevimi sürdürmekteyim. 2 dönemdir kentimizin en büyük mahallelerinden olan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı olarak hizmet verdim. Bir dönem CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nda da görev yapmış bulunmaktayım. Şu anda da Merkez İlçem ve bağlı köylere hizmet vermek için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adayı olmuş bulunuyorum.”

Muhtarlığı boyunca mahallede çok önemli hizmetlerin altına imza attıklarını kaydeden Hasan Kızıltepe, halen Emek Caddesi üzerinde bulunan işyerinde emlakçılıkla uğraşıyor.