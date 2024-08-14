Ulukavak Mahallesi Garantievler 7. Sokak’ta yaşayan 59 yaşındaki Hasan Esenyel evinde hayatını kaybetmişti. Esenyel’in cenazesi Abdibey Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.



Cenazeye aile üyeleri ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İl, Merkez İlçe yöneticileri, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.