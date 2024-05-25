Kooperatif yerleşkesinde yapılan Mali Genel Kurul toplantısına Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Durmuş Buyruk ve Tülay Koldaş Şahin, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, kooperatif yönetici ve personelleri ile çok sayıda kooperatif üyesi esnaf katıldı.



Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı Mali Genel Kurul’da Divan üyeliklerini ise Yusuf Aktaş ve Halit Demiral yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin 2023 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, kendisine ve yönetimine güvenoyu veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Kongrede ayrıca kooperatife yeni kayıt olacak üyelerden 150 bin lira kayıt ücreti alınması oybirliği ile kabul edildi.