Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, ilçe belediye başkanları ile birlik temsilcileri katıldı.

Toplantıda birliğin bugüne kadarki faaliyetleri ele alınarak il genelinde 4 ayrı merkezde oluşturulacak olan doğal yaşam alanlarının çalışmaları ele alındı.

Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’nin il genelindeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüteceğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, hayvanlar için şehir dışında oluşturularak yaşam alanlarında her türlü bakımının da yapılacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

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