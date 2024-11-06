U17 Futbol Millî Takımımız, 2024-2025 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur 13.Grup maçında Bulgaristan’ı 1-0 mağlup ederek son maçlar öncesinde 2. Tur biletini kaptı. Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan maça ilk 11’de başladı.

Sırbistan’ın Sports Center Of FA Serbia Pitch Stadı’nda oynanan maça etkili başlayan Millilerimiz, 13.dakikada Bursasporlu savunma oyuncusu Ahmet Çobanoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu üstünlüğünü son düdüğe kadar korumayı başaran U17 Milli Takımımız sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maça ilk 11’de başlayan Ahlatcı Çorum FK’lı Hasan Ege Akdoğan, 81.dakikada yerini Bursasporlu Eray Duman’a bıraktı.

Karşılaşmayı, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ve Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay tribünden takip etti. Mücadelenin ardından galibiyet kutlamasında Büyükelçi Aksoy'a millî forma hediye edildi.

Türkiye, Bulgaristan ve ev sahibi Sırbistan’la birlikte yer aldığı 13.gruptaki ikinci ve son maçında yarın Sırbistan’la karşılaşacak. Sırbistan ilk maçında Bulgaristan’ı 2-0 yendi.