Muhtar Adayı Bulut, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi, Emekliler Derneği, ÇESOB Başkanlığı ve Oto Tamircileri Odası Başkanlığı ile sürdürdü.

DEDE İLE İSTİŞARE

5 yıllık tecrübe ve deneyimi ile yola çıkan Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut ve çalışmaları arkadaşları ilk olarak Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette Nurettin Aksoy ve Şahin Polat ile sohbet eden Muhtar Adayı Bulut ve çalışma arkadaşları Necip Türksal, Sefa Gürlek ve Ali Budak, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Dede Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’a teşekkür ettiler. Ziyarette Muhtar Adayı Bulut ve çalışma arkadaşlarına Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe de eşlik etti.



KINIKLI’YA ZİYARET

Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut ve çalışmaları arkadaşları; Emekliler Derneği’ni ziyaretinde de Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı ile bir süre sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

ÇESOB BAŞKANI

GÜR İLE GÖRÜŞTÜ

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, çalışma arkadaşları ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü de makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Bulut, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.



UZUN İLE SOHBET

Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut ve çalışma arkadaşları, seçim çalışmaları kapsamında Oto Tamircileri Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Oda Başkanı Necmettin Uzun ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Bulut, 5 yıllık tecrübe ve deneyimleri ile göreve talip olduğunu dile getirirken, seçimlerde mahalle sakinlerinin desteğini beklediğini ifade etti.