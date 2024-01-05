Volkan Hançeroğlu, Sungurlu Kızılay Şubesi ve Diyanet Gençlik Sungurlu Şubesi tarafından ilçede Filistin’e yardım için düzenlenen hayır kermesine nakit ve gıda yardımında bulundu.

Burada Filistin halkına yardım çağrısında bulunan Hançeroğlu, “Filistin’de vefat eden vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Bugün bu çocuklarımıza ve Filistin halkına yardım elini uzatmak tüm Müslüman halkının boynunun borcudur. O kardeşlerimizin yerinde bizde olabilirdik. Hepimiz 1 TL’de olsa kardeşlerimize yardım edelim.

Ben de Sungurlu Kızılay Şubesi ve Diyanet Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen hayır kermesine tüm engelli kardeşlerimiz adına gıda ve nakit yardımında bulundum. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsunlar. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ben inanıyorum ki Sungurlu halkı her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyecektir. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KERMES SÜRÜYOR

Öte yandan ilçede Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistin’e destek amacıyla düzenlenen kermes bugün de devam ediyor.

Atatürk Meydanı’nda iki gün süren hayır kermesinde, gönüllüler tarafından hazırlanan tavuk döner, katmer, içli, tatar böreği, çiğ köfte, sarma, tatlılar ve birçok yiyecek satılıyor.