Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilen söyleşiye AK Parti 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilen söyleşide Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan İslâm ülkeleri arasında Türkiye’nin yeri, Filisin ve Gazze konularında görüşlerini ortaya koydu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın programın ardından yaptığı konuşmada programa katılan Yusuf Kaplan’a teşekkür ederek, “Türkiye Neden Beklenendir? sorusunun cevabını yazar-mütefekkir Yusuf Kaplan hocamızdan dinledik. Tarih boyunca mazlumun yanında olan bu büyük devlet ve millet, dünya döndükçe bu eşsiz karakteristik özelliğini sürdürecek. Han Sohbetleri'nde bizlere fikirleriyle ışık tutan kıymetli hocamıza ve Veli Paşa Hanı'nı dolduran değerli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ