Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Han Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu ünlü yazar Hayati İnanç olacak.

Çorum Belediyesi “Han Sohbetleri” söyleşilerinin 4.’üncüsünde yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek.

Sevilen yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” konu başlığı ile Çorumlularla bir araya gelecek. Söyleşi, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 20.00’de Velipaşa Hanı’nda gerçekleşecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada Hayati İnanç söyleşisine tüm Çorumlular davet edildi.

Editör: Haber Merkezi