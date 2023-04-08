Belediye Meclisi’nin önceki gün düzenlenen Nisan ayı olağan toplantısında Ağrı’nın Hamur İlçe Belediyesi ve Çorum’un Ortaköy Belediyesi’nin destek talebini görüştü.

İlk olarak Çorum ile kardeş olan Ağrı’nın Hamur İlçe Belediyesi’nin Ramazan ayı nedeni ile ilimizden gıda kolisi talebinde bulunduğu bildirildi. Çorum Belediyesi’nin ülke genelinde 5 tane kardeş belediyesi bulunduğunu anlatan Başkan Aşgın her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da gıda kolisi talepleri bulunduğunu ve bu gündem maddesinin konusunun da bu destek olduğunu açıkladı. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi’ne gelen diğer konu da Ortaköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan Seyirtepe projesi için malzeme desteği talebi olduğu açıklandı.

Başkan Aşgın da Ortaköy Belediyesi ile ortak hizmet projesi protokolü yapılacağını açıklayarak: “Ortaköy Şapinuva bizim turizmimiz için çok önemlidir. Ortaköy Belediyesi’nin sürdürdüğü Seyirtepe projesi var. Bu projeye malzeme desteği talep ediyorlar” dedi.

Ortaköy Belediyesi’nin malzeme desteği talebi de oybirliği ile kabul edildi.

Öte yandan toplantıda İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen Hıdırlık Erkek Yatılı Kur’an Kursu inşaatına 1000 metreküplük hazır beton yardım talebi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün havalesi ile gelen gündem maddesi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

(Nurdan AKBAŞ)

