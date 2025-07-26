Çorum’un Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek köy sınırları içinde bulunan ve 900 metre derinlikten çıkan zengin mineralli artezyen su kaynağı üzerine planlanan tatil köyü projesi hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, söz konusu su kaynağının sağlık ve doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekildi. Muhtar Söylemez, yatırımın yalnızca turizm değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Hamamlıçay’ın, termal ve doğa turizminin yeni gözdesi olabileceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi