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Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Halter İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Gençler A-B ve Yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalarda 30'a yakın sporcu mücadele etti. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda Genç kızlar A kategorisinde 45 kiloda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'nden Cansu Kiraz, 55 kiloda Çorum Belediyesi Prof.Dr.Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Meryem Eylül Yıldırım ve 87 kiloda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ceren Koçak birincilik kürsüsüne çıkan öğrenciler oldular.



Genç kızlar B kategorisinde 49 kiloda Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'nden Ecrin Can birinci olurken, Çorum Belediyesi Prof.Dr.Hayarettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Tuana Yaren Değirmenci ise ikinciliği elde etti. 55 kiloda ise Çorum Spor Lisesi'nden Menekşe Ebrar Kaya birinci, yine Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'nden Evsanur Kaplan ise ikinciliği elde etti.

Genç erkekler B kategorisinde ise 61 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Çatal, 67 kiloda ise Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden Salih Çağıl şampiyon olmayı başardılar.



Turnuvanın son bölümünde gerçekleşen yıldız erkek müsabakaları sonunda ise 49 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu'ndan Aslan Efe Han, 55 kiloda aynı okuldan Furkan Yüksel birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar.

Müsabakalar sonunda Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.